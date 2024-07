Bus fährt in Bayern gegen Hauswand

Im bayerischen Herzogenaurach ist ein Linienbus gegen eine Hauswand gefahren. Bei dem Unfall am Mittwoch wurden zwölf Menschen verletzt, wie die Polizei in Nürnberg mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Nach Polizeiangaben fuhr der sogenannte Midi-Linienbus, der 15 Sitzplätze hat, am Mittwochmorgen mit 17 Menschen an Bord durch die Herzogenauracher Innenstadt. Er habe rechts abbiegen sollen, sei jedoch stattdessen geradeaus gefahren und in die Hauswand gekracht.

Unter den Verletzten seien elf Fahrgäste und der Busfahrer. Zwei Menschen, eine 30 Jahre alte Frau und ein 15 Jahre alter Junge, seien schwer verletzt worden. Insgesamt kamen zehn Menschen ins Krankenhaus. Die Polizei bat um Zeugenhinweise. (afp)