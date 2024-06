Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf Autobahn 24 in Brandenburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 in Brandenburg sind drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Autofahrer verlor im Landkreis Ostprignitz-Ruppin bei einem Überholversuch die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab, wie ein Sprecher der Polizei in Neuruppin am Donnerstag sagte.

Der 59-jährige Fahrer sowie seine 47- und 19-jährigen Mitfahrerinnen erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich demnach am Mittwochabend zwischen Herzsprung und Neuruppin in Fahrtrichtung Berlin. Den Angaben zufolge hatte der Fahrer nach ersten Erkenntnissen ein Auto mit Anhänger überholen wollen. Offenbar habe der 59-Jährige dabei die Kontrolle verloren und sei von der Autobahn abgekommen.

Das Auto durchbrach einen Wildzaun und kollidierte schließlich mit zwei Bäumen. Die tödlich Verunglückten stammten laut Polizeiangaben aus Berlin. Die Autobahn in Richtung Berlin blieb mehrere Stunden lang voll gesperrt. Zur Aufklärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. (afp/red)