Ein Toter und zwei Verletzte durch Schüsse auf Straße in Berlin

In Berlin ist ein 42-jähriger Mann auf offener Straße erschossen worden. Zwei weitere Männer im Alter von 42 und 44 Jahren wurden bei dem Vorfall in der Nacht zum Donnerstag in Schöneberg schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, könnten die Schüsse aus einem Auto heraus abgegeben worden sein.

Der 42-Jährige starb den Angaben zufolge noch im Rettungswagen. Bei dem zweiten 42-jährigen Mann könnte es sich laut Staatsanwaltschaft um einen unbeteiligten Passanten handeln. Bestätigt war dies zunächst nicht. Beide Verletzte wurden in Kliniken gebracht und operiert.

Die Hintergründe der Schießerei waren zunächst unklar. Die Leiche des Opfers sollte am Donnerstag obduziert werden.

Eine Mordkommission der Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Medienberichte, wonach sich die Tat im Rotlichtmilieu ereignet haben soll, bestätigte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht. (afp/red)