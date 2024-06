Elf Verletzte durch Brand in Hochhaus in Mainz

Durch einen Brand sind in einem Hochhaus in Mainz elf Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt am 14. Juni mitteilte, brach das Feuer in der Nacht in einem Restaurant im Erdgeschoss des Hauses in der Oberstadt aus. Das gesamte Stockwerk war demnach verraucht.

Von etwa 20 Menschen, die durch den dichten Rauch flohen, erlitten elf Rauchvergiftungen. Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Zudem waren rund 120 Menschen zu betreuen, die sich auf anderen Wegen ins Freie gerettet hatten.

Der Brand wurde gelöscht, die Ermittlungen zur Ursache übernahm die Polizei. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor, das Haus blieb aber bewohnbar.

Im Einsatz waren zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Polizei. (afp/red)