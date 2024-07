Entlaufener Stier verletzt in Österreich drei Landwirte schwer

Ein entlaufener Stier hat in Österreich drei Landwirte schwer verletzt. Wie die Landespolizei der Steiermark am Sonntag mitteilte, durchbrach das Tier zwei Elektrozäune und gelangte so auf ein Nachbargrundstück, auf dem sich ein weiterer Stier, sowie eine Kuh und ein Kalb befanden.

Als der Besitzer des entlaufenden Tiers gemeinsam mit einem benachbarten Ehepaar versuchte, den Stier zurückzutreiben, stieß dieser alle drei zu Boden.

Der 25-jährige Besitzer wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Klagenfurt gebracht. Auch sein 71 Jahre alter Nachbar und dessen 64-jährige Ehefrau mussten in Kliniken behandelt werden.

Unterdessen gerieten beide Stiere auf der Weide in einen Kampf, in dessen Folge das entlaufene Tier mehrere Meter in die Tiefe stürzte und in einem Bach verletzt liegen blieb. Es wurde von einem Jäger erschossen. (afp/red)