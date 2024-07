Familie in Glück und Pech: Kleinkind stürzt aus drittem Stock – Passant fängt es auf

Der Sturz aus einem Fenster im dritten Stock ist für einen Einjährigen in Darmstadt glimpflich ausgegangen: Ein Passant konnte das Kleinkind auffangen und übergab es dem Rettungsdienst, wie die Darmstädter Polizei am Samstag mitteilte. Nach ersten Untersuchungen war der Junge nur leicht verletzt und wurde vorsorglich zu weiteren Abklärungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich laut Polizei die 29-jährige Mutter und der siebenjährige Bruder des Kleinkindes in der Wohnung auf. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, bedürfe der weiteren Ermittlungen.

Mit der glücklichen Rettung des Kindes war die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Während die Mutter mit dem Einjährigen im Krankenhaus war, brach in der Wohnung ein Brand aus – laut Polizei möglicherweise durch angebranntes Essen verursacht. Zu diesem Zeitpunkt soll sich der Siebenjährige noch in den Wohnräumen aufgehalten haben.

Auch der Siebenjährige sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Da die Wohnung zunächst nicht mehr bewohnbar war, sei durch den Bauverein eine Ersatzwohnung organisiert worden. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch unklar. (afp/red)