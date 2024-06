Frau klammert sich in Nordrhein-Westfalen an Fluchtauto von Dieb

Eine 62-Jährige hat sich im nordrhein-westfälischen Dorsten vor das Fluchtauto eines mutmaßlichen Diebs gestellt und sich an die Motorhaube geklammert. Der mutmaßliche Täter fuhr dennoch zunächst weiter, wie die Polizei in Recklinghausen am Mittwoch mitteilte. Erst wenig später hielt er an, warf Geld aus dem Auto und fuhr davon. Die 62-jährige Frau blieb dabei unverletzt.

Den Angaben zufolge soll der Verdächtige am Dienstag in eine Apotheke in der Dorstener Innenstadt gegangen sein. Dort habe er eine Mitarbeiterin offenbar geschickt abgelenkt und dann Wechselgeld gestohlen. Um die Flucht des Manns zu verhindern, habe sich die 62-jährige Zeugin dann vor das Auto gestellt. Die Ermittlungen gegen den Unbekannten dauerten an. (afp)