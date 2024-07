Golddiebstahl in Millionenhöhe – mutmaßlichen Komplizen identifiziert

Im Zusammenhang mit einem Golddiebstahl am Kölner Flughafen mit Millionenschaden hat die Polizei einen mit Fotos gesuchten mutmaßlichen Komplizen ermittelt. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 49-Jährigen aus Köln, wie die Polizei in Köln am Dienstag mitteilte. Die Beamten hatten mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Mann gefahndet. Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung hätten zu seiner Identifizierung geführt, hieß es.

Neben der Wohnung des 49-Jährigen wurde am Montag auch die Wohnung eines weiteren mutmaßlichen Tatverdächtigen im Alter von 42 Jahren durchsucht, wie die Beamten weiter erklärten. Dabei wurden Mobiltelefone beschlagnahmt, deren Auswertung noch ausstand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.

Von dem Gold fehlt seit dem Diebstahl Ende Januar bei einer Spedition am Kölner Flughafen jede Spur. Als Hauptverdächtiger gilt ein 35-jähriger Angestellter, der 20 Kilogramm Goldgranulat im Wert von einer Million Euro aus einem Koffer gestohlen haben soll.

Nachdem eine Durchsuchung bei dem Mann erfolglos geblieben war, fahndete die Polizei in der Hoffnung auf weitere Hinweise nach dem mutmaßlichen Komplizen. Er soll sich den Ermittlern zufolge drei Tage vor der Tat bei der Firma als Eigentümer des Golds ausgegeben haben. (afp/red)