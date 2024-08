Großer Schreck in Baden-Württemberg: Blitz schlägt in Hütte mit Kindern ein

Ein Blitzeinschlag auf dem Gelände eines Zeltlagers hat am Mittwochabend für Aufregung in Baden-Württemberg gesorgt. Der Blitz habe in eine Hütte auf dem Grundstück in Dürbheim eingeschlagen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Konstanz.

Ein Teil der 30 Kinder und 20 Betreuer, die sich zu dem Zeitpunkt auf dem Gelände aufhielten, habe sich während des Einschlags in dem Gebäude aufgehalten. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizeisprecherin verursachte der Blitzeinschlag einen Stromausfall, in dessen Folge es zu einer Rauchentwicklung an der Heizungsanlage im Keller der Hütte kam.

Als die Betreuer sahen, dass Rauch als dem Keller nach oben stieg, brachten sie die Kinder aus der Hütte. Die Gruppe wurde daraufhin für eine Nacht in einer Mehrzweckhalle untergebracht. Am Donnerstag konnte sie in das Zeltlager zurückkehren. (afp/red)