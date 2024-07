Kopfüber und mit nacktem Hintern im Strauch: 30-Jähriger flieht vor Polizei

Ein 30-Jähriger ist bei einem Versuch der Flucht vor Polizeibeamten im nordrhein-westfälischen Hennef kopfüber mit nacktem Hintern in einem Strauch gelandet.

Kriminalpolizisten gingen am Samstag zu der Wohnung des 30-Jährigen, um ihn auf Grundlage eines Haftbefehls wegen Körperverletzung festzunehmen, wie die Kreispolizei in Siegburg am Montag mitteilte. Dort gaben zwei Frauen mit widersprüchlichen Aussagen an, nicht zu wissen, wo der 30-Jährige stecke.

Der Mann sprang derweil durch ein Dachfenster über das Dach auf einen Anbau des Hauses und von dort weiter in die Sträucher des Gartens. Dort habe bereits ein Polizist auf den Flüchtenden gewartet. Der 30-Jährige kletterte dann allerdings noch über einen Maschendrahtzaun in Richtung Nachbargrundstück.

Dabei fiel er erneut in einen Strauch – dieses Mal mit dem Kopf voran. Da ihm bei seiner Flucht die Hose in die Kniekehlen gerutscht war, verfing sich der 30-Jährige in dem Strauch kopfüber mit entblößtem Hintern. Die Beamten befreiten den 30-Jährigen und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt, wo er die nächsten acht Monate verbringen soll. (afp)