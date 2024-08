Schüsse auf Berliner Straße: Unbekannter greift Passanten an

Im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen ist ein 25-Jähriger auf offener Straße angeschossen worden. Der Mann war am frühen Montagabend mit seinem Vater auf dem Gehweg unterwegs, wie die Polizei in der Hauptstadt am Dienstag mitteilte. Plötzlich habe ein Auto auf Höhe der beiden gehalten und ein Unbekannter habe mehrere Schüsse in Richtung der Männer abgegeben.

Ein Schuss habe den 25-Jährigen am Bein getroffen, hieß es von der Polizei weiter. Er wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Von dem mutmaßlichen Täter fehlte zunächst jede Spur. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens liefen. (afp/red)