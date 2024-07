Mann fährt in Niedersachsen auf Güterzug mit und löst Polizeieinsatz aus

In Niedersachsen ist ein Mann auf einem Güterzug mitgefahren und hat so einen Polizeieinsatz mit einem Hubschrauber ausgelöst.

Bahnmitarbeiter entdeckten den 32-Jährigen am Abend auf der Strecke zwischen Helmstedt und Braunschweig, wie die Bundespolizei in Hannover am Dienstag mitteilte. Als der Zug wegen des blinden Passagiers bei Cremlingen im Landkreis Wolfenbüttel stoppte, flüchtete der Mann.

Ein alarmierter Hubschrauber der Bundespolizei konnte den 32-Jährigen dann aus der Luft finden und Bundespolizisten am Boden zu dessen Versteck leiten.

Die Beamten nahmen den Mann unter Widerstand fest. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten sie eine Patrone militärischer Munition bei dem Mann.

Ermittelt wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Bahnstrecke war während des Einsatzes rund eine Stunde gesperrt. Es kam zu Verzögerungen im Bahnverkehr. (afp/red)