Mann in Gladbecker Wohnung tot aufgefunden – 34-Jähriger in Untersuchungshaft

In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann mit einer Schussverletzung tot in einer Wohnung gefunden worden. Zwei Männer im Alter von 33 und 34 Jahren wurden am Samstag in der Wohnung in Gladbeck festgenommen.

Das teilten die Polizei in Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Essen am Dienstag mit. Der 34-Jährige kam in Untersuchungshaft. Erste Hinweise deuteten auf einen Streit im Zusammenhang mit Drogenkriminalität hin.

Zeugen hatten demnach am Samstagabend die Polizei zu der Gladbecker Wohnung gerufen. Dort fanden die Beamten den toten Mann und die beiden Verdächtigen.

Die Identität des Toten war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauerten ebenfalls an. Der 33-jährige Verdächtige kam nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. (afp/red)