Mann klettert in Osnabrück in Kirche auf Hochaltar und klaut Holzspeer

Die Polizei ist in Osnabrück zu einem ungewöhnlichen Einsatz in einer Kirche gerufen worden. Ein Mann erklomm am Sonntag vor Beginn eines Gottesdienstes wortlos einen Hochaltar und griff sich in mehreren Metern Höhe einen Holzspeer von einer Figur, wie die Beamten in der niedersächsischen Stadt am Montag berichteten.

Anschließend klettert er von dem jahrhundertealten, hölzernen Altar wieder herunter und verließ mit dem sakralen Gegenstand das Gotteshaus vor den Augen mehrerer Besucher. Die Polizei nahm den Dieb noch in der Nähe fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 37-Jährige vorläufig in Gewahrsam genommen. Eine Kontrolle seines Atemalkoholwerts ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. (afp)