Mann stirbt in Bremen nach Sprung von Zehn-Meter-Brett

In einem Schwimmbad in Bremen ist ein Mann nach einem Sprung von einem Zehn-Meter-Brett gestorben. Der 23-Jährige tauchte am Montag nach dem Sprung zunächst wieder auf, machte aber unsichere Schwimmbewegungen, wie die Polizei mitteilte. Helfer zogen ihn aus dem Wasser.

Da sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, wurden den Angaben der Beamten zufolge umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen vorgenommen. Diese blieben allerdings erfolglos, der Mann starb. Die genaue Todesursache war zunächst unklar, die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein. (afp)