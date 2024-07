Mann stirbt nach Unfall mit Bierkisten-Gokart in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann nach einem Verkehrsunfall mit einem selbstgebauten Bierkisten-Gokart ums Leben gekommen. Der 56-jährige Mann erlag am Montag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Kreispolizei in Paderborn mitteilte.

Mit seinem aus einer Bierkiste auf einem Fahrgestell mit Verbrennungsmotor gebauten Gokart war der Mann am Sonntag bei einer Testfahrt auf einer Straße in Salzkotten verunglückt.

Bei der Testfahrt mit dem nicht zugelassenen Fahrzeug geriet der 56-Jährige gegen einen Bordstein und stürzte dann mit dem Kopf gegen diesen.

Der Mann war dabei ohne Helm unterwegs. Er kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten an. (afp/red)