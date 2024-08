Messerangriff in Siegen: Frau verletzt sechs Fahrgäste im Bus

Bei einem Messerangriff in Nordrhein-Westfalen hat eine Frau sechs Menschen verletzt, drei von ihnen lebensgefährlich. Die alarmierten Beamten konnten die 32-jährige Angreiferin vor Ort als Tatverdächtige festnehmen, wie die Polizei in der Nacht zum Samstag mitteilte. Zuvor hatten die Beamten die Zahl der Verletzten mit fünf angegeben.

Die Tat ereignete sich den Polizeiangaben zufolge am Freitagabend gegen 19.40 Uhr in einem Bus in Siegen-Eiserfeld. Der Bus war demnach auf dem Weg zum Stadtfest in Siegen, als die Frau auf die Fahrgäste einstach. Daneben waren Angaben der Beamten zufolge noch rund 30 weitere Fahrgäste an Bord des Busses. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP gibt es bei der Frau Hinweise auf psychische Auffälligkeiten in der Vergangenheit.

Alle Verletzten kommen den Polizeiangaben zufolge aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Sie sind demnach zwischen 16 und 30 Jahre alt. Drei der Verletzten hätten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen können.

Die Ermittlungen dauerten der Polizei zufolge an. Wie die Beamten mitteilten, besteht aktuell keine weitere Gefahr. Es gebe derzeit „keine Hinweise auf ein politisches oder religiöses Tatmotiv“. (dpa)