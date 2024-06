Motorhaube entriegelt bei Tempo 180: Zwei Verletzte bei Unfall

Eine bei Tempo 180 hochklappende Motorhaube hat auf der Autobahn 20 in Mecklenburg-Vorpommern beinahe einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Wie die Polizei in Güstrow am Freitag mitteilte, konnte der 36-jährige Fahrer des betroffenen Autos sein Fahrzeug aber noch kontrolliert auf dem Standstreifen anhalten. Die Motorhaube krachte demnach in die Frontscheibe, zwei der vier Insassen des Autos wurden durch Glassplitter leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Freitag in Bad Doberan. Der Fahrer gab laut Polizei an, dass die Motorhaube während der Fahrt mit etwa 180 Stundenkilometern entriegelte und in die Windschutzscheibe schlug.

Die Verletzten erlitten Schnittwunden im Gesicht. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise etwa 10.000 Euro. (afp/red)