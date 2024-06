Nach rechten Wahlerfolgen in Belgien: Antifa-Ausschreitungen vor Parteisitz der Vlaams Belang

Eine Woche nach der Parlamentswahl in Belgien am 9. Juni kam es am Sonntag in der belgischen Hauptstadt Brüssel zu einer von der Antifaschistischen Koordination von Belgien organisierten Demonstration gegen „Rechtsextremismus und gegen den politischen Rechtsruck in Belgien“. Nach Polizeieinschätzungen nahmen rund 4.500 Personen an dem Umzug vom Kunstberg in Richtung Luxemburgplatz teil. Während der Demonstration wurde am bekannten Madouplatz der Hauptsitz der Partei Vlaams Belang mit Farbbeuteln angegriffen.

Antifa-Ausschreitungen vor Parteisitz Vlaams Belang

Dies berichtet der öffentlich-rechtliche belgische Sender „Vlaamse Radio-en Televisieomroeporganisatie“ (VRT). Auf einem Video des Senders von den Ausschreitungen sind unter anderem demolierte Eingänge und mit Antifa-Zeichen und ACAB-Slogan („All Cops Are Bastards“) beschmierte Fassaden und Schaufenster zu sehen. Antifa-Flaggen wehen.

Zu sehen sind auch mit schwarzen Schals oder sogenannten Arafat-Tüchern vermummte Personen, die versuchten, die Masse der Demonstranten aufzuheizen. Nach Polizeiangaben wurde niemand festgenommen. Weitere Vorkommnisse gab es bei der Demonstration demnach nicht.

4.500 mensen betogen in Brussel tegen opkomst uiterst rechts, hoofdkantoor Vlaams Belang beklad https://t.co/Pcy3ID66vw #vrtnws — VRT NWS (@vrtnws) June 16, 2024

Rechte Wahlerfolge bei Parlaments- und Europawahlen

Den Senderangaben nach richtete sich die Demonstration gegen den Wahlerfolg der Parteien Vlaams Belang (VB), Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) und Mouvement Réformateur (MR). Diese stellen zusammen 64 der 150 Parlamentssitze in Belgien und sind die nach Abgeordnetenzahlen stärksten drei Parteien im Parlament.

Verluste mussten bei der Parlamentswahl am 9. Juni vor allem die Sozialistische Partei (PS), sowie grüne Parteien (Ecolo/Groen) und die Liberalen (Open VLD) hinnehmen. Die Grünen waren auch bei den am selben Tag abgehaltenen Europawahlen um ein Drittel gegenüber 2019 abgestürzt.

Punktgewinner waren bei der Europawahl hingegen die rechte VB und die marxistische Partei der Arbeit Belgiens (PVDA). Allerdings stellen die oben genannten drei stärksten Parteien des belgischen Parlaments auch mit neun Abgeordneten die meisten der 22 belgischen Sitze im Europaparlament.