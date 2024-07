Platzende Luftballons auf Spielplatz lösen Großeinsatz in Gera aus

Platzende Luftballons im Bereich eines Spielplatzes in Gera haben einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Beamtinnen und Beamten in der thüringischen Stadt am Montag mitteilten, wurde ihr am Freitag „zahlreiche Knallgeräusche“ über den Notruf aus dem Bereich gemeldet.

Weil die Meldung gleich von mehreren Passanten bestätigt wurde, löste die Polizei einen Großeinsatz aus. Zahlreiche Einsatzkräfte rasten zu dem Spielplatz. Nach einer halben Stunde folgte die Entwarnung: Gefunden wurden zerplatzte Luftballons sowie Plastikprojektile, was die schussähnlichen Knallgeräusche erklärte. Eine Gefahr bestand also nicht.

Die Polizei ermittelt wegen des Abfeuerns der Projektile nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Etwaige Zeugen wurden um Hinweise gebeten. (afp)