Polizei erschießt Angreifer an Bahnhof in Mittelfranken

In der bayerischen Stadt Lauf an der Pegnitz hat die Polizei einen Mann erschossen, der Beamte der Bundespolizei mit einem Messer angegriffen hatte.

Der 34-Jährige habe an einem Bahnhof in Lauf zunächst einen Streifenwagen attackiert, bevor er dann mit einem Messer auf die Polizeibeamten losgegangen sei, erklärte die Polizei Mittelfranken am Sonntag. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Polizisten und den Rettungsdienst sei der Mann am Abend seinen Verletzungen erlegen.

Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge gegen 16:45 Uhr in der Stadt nordöstlich von Nürnberg. Die Polizisten blieben bei dem Vorfall demnach unverletzt, bei dem Angreifer handelte es sich um einen iranischen Staatsangehörigen.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat in Zusammenhang mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Der Bahnhof war am späten Sonntagabend noch gesperrt. (afp/red)