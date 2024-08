Razzia gegen falsche Wasserwerker in Mönchengladbach – fünf Festnahmen

Mit einer Razzia ist die Kriminalpolizei in Mönchengladbach gegen mutmaßliche Trickdiebe vorgegangen. Vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 25 und 40 Jahren wurden am Mittwoch festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt am Mittwoch mitteilten.

Die Verdächtigen sollen mit dem sogenannten Wasserwerkertrick gezielt ältere Menschen bestohlen haben. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 75.000 Euro.

Bei dem Trick geben sich Betrüger als falsche Wasserwerker aus und verschaffen sich so Zutritt zu den Wohnungen ihrer Opfer. Den Verdächtigen wird den Angaben zufolge mehrfacher schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

Dabei sollen sich die familiär verbundenen Verdächtigen seit Dezember überregional als Bande betätigt haben. Bei der Razzia am Mittwochmorgen waren rund 120 Polizeibeamte im Einsatz.

Die Verdächtigen sollen am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, erklärten die Ermittler weiter. Ein 48-Jähriger und eine 56-Jährige sollen der Bande ebenfalls angehört haben und wurden von der Polizei zunächst mit auf das Präsidium begleitet. Sie kamen anschließend jedoch wieder auf freien Fuß. (afp/red)