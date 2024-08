Schwanenfamilie sorgt in Sachsen wiederholt für Polizeieinsätze

Eine siebenköpfige Schwanenfamilie hat in den vergangenen Tagen in Sachsen für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Die Schwäne spazierten wiederholt durch Limbach-Oberfrohna und gerieten dabei auch auf stark befahrene Straßen, wie die Polizei in Zwickau am Sonntag berichtete.

Die zwei Elterntiere und ihre fünf Jungen, die sich unlängst an einem Teich niedergelassen haben, sorgten auf ihren Ausflügen für Verkehrsbehinderungen und wurden von Polizeibeamten demnach jedes Mal „mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl“ zurück zu ihren heimischen Gefilden dirigiert.

Sollten die Störungen nicht aufhören, zieht die Polizei auch eine Umquartierung der Schwanenfamilie in eine ruhigere Umgebung in Betracht. (afp/red)