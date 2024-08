Moers: Polizei erschießt mutmaßlichen Messerangreifer

Im niederrheinischen Moers ist ein 26-Jähriger nach einem mutmaßlichen Angriff auf mehrere Passanten nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft durch Polizeischüsse tödlich verletzt worden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kleve sei deswegen eine Mordkommission bei der Duisburger Kriminalpolizei eingerichtet worden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Unbekannter bedrohte Passanten

Demnach war am Dienstagnachmittag eine Streifenwagenbesatzung ausgerückt, weil ein Unbekannter mehrere Passanten tätlich angegriffen und bedroht haben soll.

Schließlich hätten die Beamten ihn entdeckt. „Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Mann mit zwei Messern in den Händen die Polizisten angegriffen haben“, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft.

„Im weiteren Einsatzverlauf kam es zu einem Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte.“ Dadurch sei der 26-Jährige tödlich verletzt worden.

Weitere Personen kamen demnach nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Weitere Einzelheiten teilte die Duisburger Polizeileitstelle zunächst nicht mit.

Die Tat in Moers ereignete sich vier Tage nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag mit drei Toten in Solingen. Dabei hatte ein Angreifer am Freitagabend auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. Mutmaßlicher Täter ist ein 26-jähriger Syrer, der in Untersuchungshaft sitzt. (dpa/red)