Tödlicher Angriff auf Straße in Niedersachsen: Polizei fasst Tatverdächtigen

Nach einem tödlichen Angriff auf einen 61-Jährigen auf einer Straße im niedersächsischen Sarstedt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dies teilte die Polizeiinspektion in Hildesheim am späten Montagabend mit.

Der tödliche Angriff hatte sich nach Polizeiangaben am Montagvormittag im Bereich der Bahnhofsstraße in Sarstedt ereignet. Die Hintergründe des Geschehens in der Gemeinde im Großraum Hannover waren demnach zunächst noch ebenso unklar wie der genaue Tatablauf.

Das Opfer sei mutmaßlich mit einer Stichwaffe attackiert und so schwer verletzt worden, dass es wenig später gestorben sei.

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Weitere Informationen zu dem nun festgenommenen Tatverdächtigen wollten Polizei und Staatsanwaltschaft im Verlauf des Dienstags mitteilen. (afp/red)