Unbekannte stehlen in Hessen mehrere Tonnen alte Heizkörper

Unbekannte haben in Hessen massenhaft alte Heizkörper gestohlen. Das Gesamtgewicht des Diebesguts beläuft sich auf acht bis zehn Tonnen, wie die Polizei Darmstadt am Freitag mitteilte. Die Heizungen wurden demnach zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen von einer Baustelle in Darmstadt gestohlen. Sie waren auf dem Abrissgelände gelagert.

Wegen des Umfangs der Beute gingen die Beamten nach eigenen Angaben von mehreren Tätern aus, die ein entsprechendes Transportfahrzeug nutzten. Den Wert der gestohlenen Heizungen schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro. (afp)