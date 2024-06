Unbekannte stehlen in Schleswig-Holstein 87 Schafe von Deich

Unbekannte haben von einem Deich in Schleswig-Holstein 87 Schafe gestohlen. Für den Transport seien mehrere Fahrzeuge nötig gewesen, teilte die Polizei in Flensburg am Mittwoch mit. Der Halter der Tiere hatte demnach am Freitag festgestellt, dass die Schafe nicht mehr auf der Weide an einem Binnendeich in Hattstedtermarsch waren.

Gatter und Zäune waren intakt, sodass von einem Diebstahl ausgegangen wird. Bei den gestohlenen Tieren handelt es sich um Suffolk-Texel-Schafe, die auf der rechten Seite mit blauen und grünen Nummern markiert sind. (afp)