Zwei Linienbusse stoßen in Hessen auf Kreuzung zusammen: Elf Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Linienbusse bei Hünstetten in Hessen sind am Dienstag nach Feuerwehrangaben elf Menschen verletzt worden. Die beiden Busse seien am Nachmittag aus ungeklärter Ursache auf einer Kreuzung zusammengestoßen, gab die Feuerwehr an.

Die Verletzten wurden den Angaben nach in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neun Menschen hätten leichte, zwei weitere schwere Verletzungen erlitten, erklärte die Feuerwehr weiter.

Ein Unfallopfer mit Kopfverletzung habe sich offenbar frühzeitig von der Einsatzstelle entfernt und sei später von Rettungskräften in rund einem Kilometer Entfernung in einem Graben gefunden worden, fuhr die Feuerwehr fort. Die unverletzten Passagiere seien von Notfallseelsorgern betreut worden.

Alarmiert wurden demnach insgesamt 14 Rettungswagen, vier Notärzte, die Einsatzleitung des Rettungsdiensts, ein Rettungshubschrauber und Feuerwehren. Rund 100 Einsatzkräfte seien mehr als zwei Stunden im Einsatz gewesen, hieß es.

An den Bussen entstand dem Polizeipräsidium Westhessen zufolge ein Sachschaden von 200.000 Euro. Der Unfall habe zu „erheblichen Einschränkungen im Feierabendverkehr“ geführt, erklärte die Polizei. (afp/red)