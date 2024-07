Zwölfjähriger durch Explosion in Schulunterricht schwer verletzt

Durch eine Explosion bei einem Experiment im Schulunterricht ist im baden-württembergischen Jettingen ein Zwölfjähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Ludwigsburg am Mittwoch mitteilte, fand der Versuch am Vormittag im Außenbereich einer Schule statt.

Dabei wurden den Angaben zufolge mehrere Stoffe gemischt und entzündet, um eine bestimmte Reaktion zu erzielen.

Die 39-jährige Lehrerin habe vermutlich mehr brennbare Flüssigkeit zu den reagierenden Stoffen hinzugegeben, um die Reaktion zu beschleunigen, erklärte die Polizei. Dies habe eine Verpuffung mit Stichflamme zur Folge gehabt, durch die der zwölfjährige Schüler schwer verletzt worden sei. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zudem habe ein Elfjähriger leichte Verletzungen erlitten. Er kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus, das er später wieder verlassen konnte. Die übrigen 21 Schülerinnen und Schüler wurden vor Ort betreut. Die Ermittlungen dauerten an. (afp)