Peking testet Interkontinentalrakete mit Abschuss in den Pazifik

China hat nach eigenen Angaben eine ballistische Interkontinentalrakete getestet. Das chinesische Militär habe die mit einer Sprengkopfattrappe ausgestattete Rakete am Mittwoch in den Pazifischen Ozean abgefeuert, erklärte das Verteidigungsministerium in Peking.

Das Geschoss sei in die „erwarteten Seegebiete“ gefallen. Das Ministerium nannte den Testabschuss eine „Routinemaßnahme in unserem jährlichen Trainingsplan“. „Er steht in Einklang mit internationalem Recht und ist nicht gegen ein Land oder ein Ziel gerichtet“, hieß es von Sprecher Zhang Xiaogang.

Dem Ministerium zufolge sollten damit die Leistungsfähigkeit der Waffen und die militärische Ausbildung geprüft werden. Vom Raketenflug betroffene Länder wurden nach Armee-Angaben vorab informiert. Weitere Details zur Art der Rakete und das genaue Testgebiet nannte das Ministerium nicht.

Außergewöhnlich, da außerhalb des eigenen Luftraums

Ein Sicherheitsexperte jedoch gab gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an, dass China solche Tests für gewöhnlich in seinem eigenen Luftraum abhalte.

„Dies ist außergewöhnlich und wahrscheinlich das erste Mal in Jahrzehnten, dass wir einen solchen Test gesehen haben“, sagte Ankit Panda von der Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace.

Der Test sei wahrscheinlich ein Hinweis auf „Chinas fortschreitende nukleare Modernisierung, die sich in neuen Anforderungen für Tests offenbart“.

Der letzte bekannte Test einer Interkontinental-Rakete über dem Pazifik durch Peking geht auf den Mai 1980 zurück. Damals flog das Geschoss vom Typ Dongfeng-5 mehr als 9.000 Kilometer weit. China testete andere Raketenmodelle vom Typ Dongfeng (DF) später auch noch unter anderen Bedingungen, etwa im August 2015 im Inland, wie die staatseigene Zeitung der kommunistischen Jugendliga damals berichtet hatte.

Nukleare Entwicklung schneller als erwartet

Interkontinental-Raketen können Tausende Kilometer weit reichen und nukleare Sprengköpfe tragen. China ist Atommacht und besitzt mit der DF-41 einen Interkontinental-Raketentyp, der bis zu 15.000 Kilometer weit reichen kann.

Peking hat die Entwicklung seiner nuklearen Fähigkeiten in den vergangenen Jahren verstärkt. Das US-Verteidigungsministerium warnte im vergangenen Oktober, dass China sein Arsenal weitaus schneller entwickle als die USA es erwartet hätten.

Im Mai 2023 verfügte China über mehr als 500 einsatzfähige nukleare Sprengköpfe. Das Ministerium schätzt, dass Chinas Atomwaffenarsenal bis 2030 etwa 1.000 Sprengköpfe umfassen könnte, von denen die meisten in der Lage wären, die kontinentalen Vereinigten Staaten zu erreichen. Einige Prognosen gehen davon aus, dass China bis 2035 bis zu 1.500 Atomsprengköpfe einsetzen könnte.

China gilt als eine der am schnellsten wachsenden Atommächte. Das Land hat seine nuklearen Trägersysteme auf dem Land-, See- und Luftweg rasch modernisiert und erweitert. Entwickelt werden neue ICBM-Silofelder, wobei sich etwa 320 neue Silos im Bau befinden, und verbessert seine straßenmobilen Interkontinentalraketen.

U-Boote mit ballistischen Raketen vom Typ 094 werden mit JL-3-U-Boot-gestützten ballistischen Raketen mit größerer Reichweite nachgerüstet. Auch Bomber wurden für einen nuklearen Einsatz umgewidmet. Eine luftgestützte ballistische Rakete mit potenzieller Nuklearfähigkeit befindet sich in der Entwicklung.

Peking erweitert seine Plutoniumproduktion und Wiederaufbereitungskapazitäten, wodurch es in der Lage sein könnte, jährlich über 330 Kilogramm waffenfähiges Plutonium für die Produktion neuer Sprengköpfe zu produzieren, sobald bestimmte Anlagen in Betrieb genommen werden. (afp/red)