Explosion auf Containerschiff in wichtigem Hafen in China

Eine gewaltige Explosion hat am Freitag ein Containerschiff in einem der größten Häfen Chinas erschüttert.

Bilder zeigten einen Feuerball und Flammen, die am Nachmittag (Ortszeit) aus dem Schiff YM Mobility im Ningbo-Zhoushan-Hafen in der Provinz Zhejiang an der Ostküste des Landes emporstiegen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Informationen zu Toten oder Verletzten lagen zunächst nicht vor.

The explosion on #YMMobility was more extreme than initially reported. This video was posted by Lars Jensen on LinkedIn. You can see the fireball tower over the ship to shore cranes and containers hurled into the air. This involves Hazardous Material on board. https://t.co/1L75hIcpKC pic.twitter.com/4DJP4XxJVL

