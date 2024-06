Herzlicher Austausch zwischen Indien und Taiwan ist ein „Alptraum“ für Peking

Der indische Premierminister Narendra Modi wurde Anfang Juni zum dritten Mal als Staatsoberhaupt vereidigt. Zu seiner Wiederwahl beglückwünschten ihn Staats- und Regierungschefs aus aller Welt.

Mit einem dieser Staatsüberhäupter will Modi scheinbar eine besondere Beziehung aufbauen – mit Taiwans neu gewähltem Präsidenten Lai Ching-te. Modi bedankte sich nicht nur für seine Glückwünsche, sondern betonte auch die zunehmend engeren Beziehungen zwischen den beiden Ländern – die sich in Chinas unmittelbarem Einflussbereich befinden.

Geopolitischen Analysten zufolge, zeige Modis Reaktion, dass Indiens Ostpolitik – eine Initiative zur Förderung wirtschaftlicher, strategischer und kultureller Beziehungen innerhalb der asiatisch-pazifischen Region – Form annimmt und nun auch Taiwan einschließt.

Der herzliche Austausch zwischen den Staatsführern unterstreiche die gemeinsamen strategischen Anliegen der beiden Länder und ihre gegenseitige Abhängigkeit in bezug auf das Wirtschaftswachstum.

„Indiens Ostpolitik nimmt Gestalt an, während sich die Definition und der Umfang des ‚indopazifischen Raums‘ ausweiten“, sagte Akhil Ramesh gegenüber The Epoch Times. Der Geopolitik-Analyst leitet das Indien-Programm des in Honolulu ansässigen Forschungsinstituts Pacific Forum.

„Früher konzentrierte sich Neu-Delhi auf Ostafrika und die Straße von Malakka [zwischen Thailand und Indonesien]. In den letzten Jahren wandte man sich auch in Richtung Philippinen und PNG (Papua-Neuguinea). Zudem bemühte man sich aktiv um die Beziehungen zu Taiwan. Somit hat sich das Interesse von der Straße von Malakka auf die Straße von Taiwan ausgedehnt“, so Ramesh weiter.

Taiwan wird derzeit nur von 12 Staaten als souveräne Nation anerkannt. Indien hat Taiwan zwar nicht offiziell anerkannt, die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern befinden sich jedoch im Aufwind. Insbesondere seit des blutigen Galwan-Konflikts im Jahr 2020, der die indisch-chinesischen Beziehungen auf einen Tiefpunkt brachte.

Taiwans Exporte nach Indien sind im vergangenen Jahr um 13 Prozent gestiegen. Zudem haben taiwanesische Unternehmen vor Kurzem damit begonnen, in Indien zu investieren.

Ming-Shih Shen, Direktor der Abteilung für Landessicherheitsforschung am Institut für nationale Verteidigung und Sicherheitsforschung in Taipeh, erklärte in einer E-Mail an The Epoch Times: Die Interaktion zwischen Lai und Modi auf der Social-Media-Plattform X zeigt, dass es gemeinsame Interessen gibt.

„Taiwans Präsident Lai Ching-te braucht die Aufmerksamkeit und Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und hofft auf eine Zusammenarbeit mit regionalen Mächten, um China abzuschrecken. Indien kann China vom Westen aus bedrohen. Taiwan und Indien haben ein gemeinsames geopolitisches Interesse, sodass es mehr Raum für eine Zusammenarbeit gibt“, so Shen.