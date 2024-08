Geleakt: KP-China intensiviert globale Kampagne zur „Ausrottung“ von Falun Gong

Das kommunistische chinesische Regime intensiviert seine internationale Unterdrückungskampagne gegen Falun Gong, besonders in den USA. Das berichten drei Informanten mit Zugang zu internen Informationen des Regimes.

Die neue Strategie Pekings beinhalte die Manipulation von Social-Media-Influencern und westlichen Medien, um Fehlinformationen und falsche Behauptungen zu verbreiten. Ziel sei es, Feindseligkeit in der Öffentlichkeit zu säen und die US-Strafverfolgungsbehörden dazu zu bringen, gegen Praktizierende der spirituellen Disziplin vorzugehen. Diese werden seit Jahrzehnten von der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) brutal verfolgt.

Chinesische Dissidenten in den USA sind der KPC schon lange ein Dorn im Auge. Doch die jüngste Kampagne ist in ihrem Ausmaß und ihrer Komplexität wohl beispiellos, da sie in „unbekanntes Terrain“ vordringe, wie aus einem Bericht des Falun Dafa Information Center (FDIC) vom 7. August hervorgeht. Die gemeinnützige Organisation dokumentiert die Verfolgung der buddhistischen Meditationsschule durch die KPC.

Vorwürfe konstruieren

„Das chinesische Regime hat die strategische Entscheidung getroffen, die Verfolgung von Falun Gong weltweit zu intensivieren, indem es seine Propaganda, Desinformation und länderübergreifenden Unterdrückungsmaßnahmen ausweitet, um Falun Gong außerhalb Chinas und insbesondere in den Vereinigten Staaten aggressiver zu verfolgen“, heißt es in dem Bericht.

Dies scheint das ‚Endspiel‘ der KPC zu sein, um Falun Gong endgültig zu vernichten.“

Den Informanten zufolge sollen KPC-Agenten dazu angehalten worden sein, „bösartige“ und „negative“ Informationen über Falun Gong an US-Medien und Social-Media-Influencer weiterzuleiten. Ein wichtiger Teil der Kampagne sei es, Vorwürfe zu konstruieren, die eine Untersuchung durch die US-Regierung auslösen würde.

Vergangenen Monat bekannten sich zwei chinesische Männer der Bestechung und der Tätigkeit als illegale chinesische Agenten schuldig. Sie hatten einem angeblichen Steuerbeamten 50.000 US-Dollar angeboten, damit er eine New Yorker Organisation von Falun-Gong-Praktizierenden überprüft. Der Beamte war in Wirklichkeit ein verdeckter FBI-Agent.

Die Informanten teilten auch Aufzeichnungen von einem Treffen des chinesischen Ministeriums für Öffentliche Sicherheit auf Provinzebene im Juni. Demnach versuche das Regime, „verdeckte Agenten zu mobilisieren, um interne Konflikte von Falun Gong zu schüren und zu eskalieren und um die Kampfkraft, die Tiefe und die Reichweite von [Social-Media-Influencern, die sich gegen Falun Gong richten] unaufhörlich zu vergrößern“.

„Sie müssen die ständige Aufmerksamkeit der gesamten Gesellschaft der Vereinigten Staaten auf sich ziehen und die US-Regierung dazu zwingen, an allen Fronten zuzuschlagen und die Kraft von Falun Gong zu eliminieren“, heißt es in den Notizen.

Die Notizen wurden von zwei Informanten unabhängig voneinander zur Verfügung gestellt und von der Epoch Times eingesehen. Sie beschreiben das Treffen vom Juni. Ein Auszug bezieht sich auch auf Informationen über ein früheres Treffen im Ministerium.

Spione aktivieren

KPC-Beamte sollen angewiesen worden sein, ihre Agenten in der Falun-Gong-Gemeinschaft zu „aktivieren“. Dann sollen sie Proteste gegen die US-Regierung schüren und „einige Zwischenfälle“ verursachen, um die US-Behörden zu provozieren.

Bradley Thayer, leitender Mitarbeiter bei der Denkfabrik Center for Security Policy, Experte für die strategische Bewertung Chinas und Gastautor bei der Epoch Times, bezeichnete die Entwicklung als „alarmierend“.

„Man muss sich Sorgen machen, ob die US-Regierung in der Lage ist, das herauszufiltern.“

Notizen von Informanten aus einem internen Bericht der chinesischen CITIC-Stiftung vom Juni enthüllen, dass das Regime darauf abzielt, „zentrale staatliche Medienressourcen, universitäre Denkfabriken und andere Ressourcen […] zu mobilisieren, um aktiv verleumderische Informationen über Falun Gong an Medien im Ausland zu verbreiten.“

Die CITIC-Stiftung gehört zur CITIC-Gruppe, einem der größten staatlichen Konglomerate Chinas mit beträchtlichen Investitionen im Ausland. Das bedeutet, dass auch große Nichtregierungsorganisationen, die von der KPC kontrolliert werden, involviert sein könnten. Die Notizen wurden der FDIC von einem der Whistleblower zur Verfügung gestellt und von der Epoch Times überprüft.

Den Informanten zufolge wurden Beamte des Ministeriums für öffentliche Sicherheit angewiesen, „die Kommunikationskanäle zwischen Falun Gong im In- und Ausland vollständig zu unterbrechen.“ Damit solle verhindert werden, dass weitere Informationen über die Verfolgung nach außen dringen.

Intensivierung der Verfolgung

Falun Gong, auch Falun Dafa genannt, ist eine spirituelle Meditationsschule, die aus Qigong-Übungen und Lehren besteht. Diese basieren auf den Prinzipien der Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht. Erstmals vorgestellt wurde die Disziplin im Jahr 1992 in China. In den späten 1990er-Jahren schätzten chinesische Behörden, dass 70 bis 100 Millionen Chinesen Falun Gong praktizieren.

Der damalige KPC-Führer Jiang Zemin war alles andere als tolerant gegenüber Gruppen, die nicht unter der Kontrolle der Partei standen, und begann im Jahr 1999 eine Kampagne zur „Ausrottung“ von Falun Gong.

Seitdem wurden Millionen Praktizierende in Gefängnisse, Arbeitslager und Internierungslager verschleppt. Dort wurden sie gefoltert und einer Gehirnwäsche unterzogen, um sie zur Aufgabe ihres Glaubens zu zwingen, wie Menschenrechtsgruppen berichten. Mehrere unabhängige Untersuchungen kamen zu dem Schluss, dass die KPC Gefangene aus Gewissensgründen tötet, um ihre lukrative Organtransplantationsindustrie zu versorgen. Dabei sind Falun-Gong-Praktizierende die Hauptquelle der Organe.

Die Informanten warnten davor, dass die KPC eine große, aber nicht näher spezifizierte Anzahl von Agenten in der Falun-Gong-Gemeinschaft im Ausland habe.

Die FDIC erhielt die Zeugenaussage eines europäischen Falun-Gong-Praktizierenden, der letztes Jahr während eines Besuchs bei Verwandten in China festgenommen wurde. Während des Verhörs versuchten KPC-Agenten, die Person zu überreden, einen Job bei einer von Falun-Gong-Praktizierenden in Europa gegründeten Organisation anzunehmen und für die KPC zu spionieren. Der Person wurde eine großzügige Bezahlung versprochen und sie wurde sogar ermutigt, sich weiterhin in sozialen Medien gegen die KPC auszusprechen, um den Schein zu wahren. Eine Zusammenfassung der Zeugenaussage wurde von der Epoch Times eingesehen.

Das Regime habe seine Agenten dazu angestachelt, „die US-Wahlen und die Konflikte zwischen den beiden Parteien auszunutzen“, um seine Ziele voranzutreiben, heißt es in dem Bericht über das CITIC-Treffen.

Die FDIC appelliert an die Öffentlichkeit und die US-Regierung, alle haltlosen Anschuldigungen gegen Falun Gong zu prüfen. „Es ist dringend erforderlich, dass die US-Regierung und die breite Öffentlichkeit erkennen, dass die tatsächliche Quelle scheinbar ‚unabhängiger‘ Kommentatoren und Vorfälle wahrscheinlich Chinas Sicherheitsapparat ist“, so der FDIC.

Die Organisation fordert die US-Regierung auf, Gesetze anzuwenden, die eine Registrierung von ausländischen Agenten verlangt. So können Falun-Gong-Desinformationen aufgedeckt und eingeschränkt werden.

Die Vereinigten Staaten gehen zunehmend aktiv gegen die Verfolgung von Falun Gong durch die KPC vor. In den vergangenen Jahren wurden mehrere KPC-Agenten verhaftet, die es auf Falun-Gong-Praktizierende abgesehen hatten, und das Außenministerium hat in mehreren Erklärungen Peking aufgefordert, inhaftierte Praktizierende freizulassen. Im Juni verabschiedete das Repräsentantenhaus den „Falun Gong Protection Act“, einen Gesetzentwurf, der Sanktionen gegen diejenigen vorsieht, die sich an der Zwangsorganentnahme in China beteiligen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde im Juli im Senat eingebracht.

Shen Yun im Visier

Ein Großteil der durchgesickerten Informationen beschreibt, wie die KPC versucht, Shen Yun Performing Arts zu sabotieren. Shen Yun ist ein in New York ansässiges klassisches chinesisches Tanzensemble, das im Jahr 2006 von Falun-Gong-Praktizierenden gegründet wurde.

Die kommunistische Partei sehe in Shen Yun eine Bedrohung, weil es chinesische Kultur präsentiere, die nicht durch das Regime beeinflusst ist, so die FDIC.

„Mit einer einzigen Aufführung demonstriert Shen Yun die Großartigkeit der chinesischen Kultur vor dem Aufstieg des Kommunismus und bietet damit eine Vision, wie wunderbar China ohne die KPC sein könnte“, heißt es in dem Bericht.

Einige der Tanzstücke von Shen Yun erzählen Geschichten aus der heutigen Zeit, wie die von Falun-Gong-Praktizierenden, die in China verfolgt werden.

Das Ensemble hat sich zu einer bedeutenden kulturellen Instanz entwickelt und ist auf acht Tourneegruppen mit jeweils eigenem Orchester angewachsen, die jährlich vor rund einer Million Zuschauern auftreten. Die Epoch Times ist ein Mediensponsor von Shen Yun.

Laut Casey Fleming, CEO von BlackOps Partners und Experte für Cybersicherheit, strategische Risiken und Bedrohungsanalysen für Unternehmen, ist das Ensemble ein wichtiges Ziel für das Regime.

„Allein die Anwesenheit von Shen Yun demütigt die KPC“, sagte er der Epoch Times.

Pekings neue Strategie zielt offenbar darauf ab, Anschuldigungen zu erheben, die eine Untersuchung des Ensembles durch die US-Regierung auslösen könnten, wie aus den Informationen der Informanten hervorgeht.

Influencer manipulieren

Das Vehikel für die Kampagne scheinen Social-Media-Influencer zu sein, insbesondere zwei Personen, die in den vergangenen Jahren Anti-Falun-Gong- und Anti-Shen-Yun-Inhalte auf YouTube produziert und verbreitet haben.

Einer von ihnen ist ein ehemaliger Mitarbeiter eines KPC-Medienunternehmens, der jetzt in Japan lebt. Der andere ist ein chinesischer Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Dieser hat in seinen Videos Drohungen gegen Shen-Yun-Mitarbeiter ausgesprochen.

Vergangenes Jahr warnte das FBI die örtlichen Behörden in New York, dass der Mann „potenziell bewaffnet und gefährlich“ sei, nachdem er in der Nähe des Shen-Yun-Trainingszentrums gesichtet worden war. Derzeit wird er wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt.

In den Notizen der Informanten vom Juni-Treffen heißt es, dass „alle Regierungen auf Provinzebene Ressourcen bereitstellen müssen, um [die beiden Influencer und andere] im Kampf gegen Falun Gong voll zu unterstützen.“

„Alle böswilligen Informationen über Falun Gong, die das Ministerium für Öffentliche Sicherheit intern gesammelt hat, sollen zur Verfügung gestellt werden“, heißt es in den Notizen.

Die beiden YouTuber haben mehrere ehemalige Shen-Yun-Künstler interviewt, die von dem Unternehmen entlassen wurden, weil sie gegen die Richtlinien verstoßen oder künstlerisch nicht den Anforderungen entsprochen haben, so der FDIC-Bericht.

„Diese Personen, die scheinbar einen Groll gegen Shen Yun hegen, vermischen oft eklatante Lügen mit Verzerrungen wahrer Ereignisse oder Personen, um ein höchst irreführendes Bild von Shen Yun zu zeichnen“, heißt es im FDIC-Bericht.

Die FDIC sagte, das „Endergebnis dieser verrückten Geschichten ist ein Narrativ, das darauf abzielt, die US-Bevölkerung gegen Shen Yun und Falun Gong aufzuhetzen.“

Die Bemühungen der KPC, in den US-Medien falsche Darstellungen zu verbreiten, scheinen einen gewissen Erfolg zu haben.

Ein kürzlich erschienener Artikel der „New York Times“ hat Shen Yun ins nationale Rampenlicht gerückt. Doch in Interviews mit der Epoch Times zeichneten ein Dutzend ehemaliger und aktueller Mitglieder von Shen Yun, die zu verschiedenen Zeitpunkten dem Ensemble angehörten, ein anderes Bild. Die negative Darstellung, so sagten sie, weiche weit von ihren Erfahrungen ab und diene bestenfalls dazu, Pekings fast zwei Jahrzehnte andauernden Versuch zu unterstützen, das Unternehmen zu sabotieren.

Die FDIC sagt, dass es in den vergangenen Monaten mehr Vorfälle gab, die sich gegen Shen Yun richteten. Dabei haben sich Leute auf der Plattform X als Mitarbeiter von Shen Yun ausgegeben und „wütende Aussagen“ gemacht.

Vorangegangene Versuche

Die FDIC hatte zuvor mehr als 100 Versuche der KPC dokumentiert, Shen Yun zu sabotieren, meist indem sie Theater oder Regierungsbeamte unter Druck setzte, die Aufführungen des Unternehmens unter Androhung der Gefährdung der Beziehungen zu China abzusagen.

Es gab auch Fälle, in denen die Reifen von Shen-Yun-Tourbussen aufgeschlitzt wurden, um sie während der Fahrt zum Platzen zu bringen. Es wurde über mehrere Vorfälle von unbefugtem Eindringen und Zerstörung von Eigentum auf dem Gelände des Ensembles im US-Bundesstaat New York berichtet. Die Familien der Künstler in China wurden verfolgt.

Die beiden KPC-Agenten, die im vergangenen Mai versuchten, einen FBI-Agenten zu bestechen, der sich als Steuerbeamter ausgab, wollten laut Gerichtsdokumenten auch eine Umweltklage gegen die Ausbildungseinrichtungen und Schulen von Shen Yun einreichen, um deren Wachstum zu „behindern“. In der Zwischenzeit hat ein Amerikaner mit Geschäftsbeziehungen zu China in den vergangenen Jahren auch Umweltklagen gegen Shen Yun eingereicht.

Im März gab es gleich mehrere Bombendrohungen gegen den Shen-Yun-Campus sowie gegen Veranstaltungsorte in den USA und Taiwan. Die Drohungen kamen per E-Mail und beinhalteten sogar eine Androhung vor einem möglichen Amoklauf.

Die Metadaten der E-Mails, die der Epoch Times vorliegen, legen nahe, dass einige der Drohungen von echten Konten des taiwanischen Justizministeriums stammen. Der Täter muss sich also entweder Zugang zu den Konten verschafft haben, wie durch Hacking, oder sie gefälscht haben, um den Anschein offizieller E-Mails zu erwecken, so mehrere Cybersicherheitsexperten gegenüber der Epoch Times.

„Das wäre entschieden zu viel Aufwand für eine Einzelperson, die nur ein Problem mit Shen Yun hat“, sagte Fleming.

Er untersuchte die Metadaten mit seinem Team und kam zu dem Schluss, dass die KPC der wahrscheinlichste Täter sei. Er wies aber darauf hin, dass eine endgültige Zuordnung einen sorgfältigen Prozess erfordert und Monate dauern würde.

„Oberflächlich betrachtet, muss man sich ansehen, wer am meisten zu gewinnen hat, wer den größten Groll hat, und das ist höchstwahrscheinlich die KPC“, sagte er.

Gary Miliefsky, ein Experte für Cybersicherheit und eines der Gründungsmitglieder des Heimatschutzministeriums of Homeland Security, äußerte sich ähnlich.

„Wenn es wie eine Ente läuft, wenn es wie eine Ente quakt und wenn es wie eine Ente aussieht, ist es wahrscheinlich eine Ente“, sagte er per E-Mail. „Ich möchte mich nicht in die internationale Politik einmischen, aber es ist offensichtlich, dass der Ursprung nicht in Taiwan liegt.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „CCP Seeks to Manipulate US in Effort to Escalate Persecution of Falun Gong“. (deutsche Bearbeitung mw)