Angel Studios präsentieren „Sound of Hope: Die Geschichte von Possum Trot“ in Los Angeles

„Sound of Hope: The Story of Possum Trot“ (Klang der Hoffnung: Die Geschichte von Possum Trot), der neueste Film der Angel Studios, feierte am 18. Juni im Linwood Dunn Theater des Pickford Center for Motion Picture Study der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles Premiere.

Auf dem roten Teppich sprachen die Stars des Films mit The Epoch Times darüber, was sie an ihren Rollen gereizt hat, und über die wichtige Botschaft des Films, das Bewusstsein für das Pflegekinderwesen in den Vereinigten Staaten zu schärfen.

Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit und beschreibt die Geschichte des Pfarrers Wilbert Martin und seiner Frau Donna Martin, die ihre ländliche Gemeinde dazu inspirieren, Kinder aus Pflegefamilien aufzunehmen, die sonst niemand haben wollte.

Durch das scheinbar Unmögliche – die Adoption von 77 Kindern – hat diese Gemeinde in Osttexas bewiesen, dass mit echter und entschlossener Liebe der Kampf um die Schwächsten in den USA gewonnen werden kann.

22 Familien adoptierten 77 der am schwierigsten zu vermittelnden Kinder aus dem örtlichen Pflegefamiliensystem. 76 Kinder wurden zwischen 1998 und 2000 adoptiert, ein weiteres wurde 2011 aufgenommen. Die Martins haben zwei leibliche Kinder und adoptierten in diesem Zeitraum vier weitere.

Die Schauspielerin Letitia Wright, die in den „Black Panther“-Filmen von Marvel mitspielte, produzierte den Film. Diana Babnicova spielte die Rolle der „Terri“, einem der von den Martins adoptierten Kindern. Ihr Rat an Kinder in Pflegefamilien ist, „weiter zu hoffen, denn es wird besser“.

Die wirklichen Personen

Donna Martin brachte ihr Erstaunen darüber zum Ausdruck, dass ihr Leben auf der Leinwand dargestellt wurde. Als sie über die Adoption der Kinder nachdachte, sagte sie, dass sie selbst nie „eine Inspiration gefunden hätte – es ist eine Sache Gottes. Der hat durch den Himmel zu uns gesprochen“.

Es habe sie tief bewegt, Kinder zu retten. „Es war ein Hauch von Hoffnung, als ich ihn sagen hörte: ‚Pflegekinder, adoptieren, zurückgeben.‘“ Martin, die aus einer großen Familie stammt, sagte, sie habe ihr Verhalten nach ihrer liebevollen und fürsorglichen Mutter ausgerichtet, die ihr Vorbild gewesen sei.

Wilbert und Donna Martin im Film

Nika King, bekannt durch ihre Rolle in der Home Box Office (HBO)-Serie „Euphoria“, stellt in dem Film Donna Martin dar. Für die Rolle griff sie auf die persönlichen Erfahrungen ihrer Mutter zurück. „Das Drehbuch war der Geschichte meiner Mutter sehr ähnlich. Sie wuchs in Pflegefamilien auf und wurde von einem Pastor und seiner Frau adoptiert“, sagte sie.

King erklärte, dass sie mit ihrer Mutter über ihre Gefühle sprach, ihre biologische Mutter nicht zu kennen und wie es war, in einer Pflegefamilie zu leben.

„In ‚Euphoria‘ spiele ich eine Mutter, die mit einem drogenabhängigen Kind zu tun hat, und jetzt habe ich mit Kindern zu tun, die missbraucht werden“, sagte sie über ihre Rolle als Mutter auf der Leinwand. Donna Martin lobte King für ihre Darstellung in dem Film.

Demetrius Grosse, der Wilbert Martin auf der Leinwand darstellt, sprach über die emotionalen Herausforderungen seiner Rolle.

„Man füllt seinen Becher mit guten Dingen und dann schüttet man sich aus und lässt alles auf dem Boden liegen“, sagte er. „Ich würde mich freuen, wenn die Leute diesen Film mit einer großartigen Erfahrung verlassen, bei der sie vielleicht auch weinen. Vielleicht lachen sie, vielleicht weinen sie Tränen der Freude. Vielleicht werden sie inspiriert, das Leben von jemandem zu verändern und einem Kind ein Zuhause zu geben, das es sonst vielleicht nicht hätte.“

Grosse hoffte, dass der Film „uns vom Standpunkt der Menschlichkeit aus vereint“ und bemerkte, dass es einen Menschen brauche, um die Welt zu verändern. „Jeder kann einen anderen lehren.“

Außergewöhnliche Susan Ramsey

Elizabeth Mitchell spielt in dem Film die Sozialarbeiterin Susan Ramsey. „Man möchte die Person, die man spielt, ehren, und Susan war eine außergewöhnliche Frau“, sagte Mitchell. „Wir können Dinge ändern. Ich weiß, dass es eine dunkle Seite gibt, aber gleichzeitig gibt es auch wunderbare, liebevolle Familien, die Kinder aus reiner Güte aufnehmen.“

Mitchell forderte alle, die im Pflegefamiliensystem leben oder in der Vergangenheit in diesem System waren, auf, sich für eine Gesetzgebung zum Schutz von Pflegekindern einzusetzen.

Ein leichter Job für den Cutter

David Andalman, der Cutter des Films, verriet, dass er beim ersten Lesen des Drehbuchs zu Tränen gerührt war. Die Schauspieler hätten ihm mit ihren makellosen Darbietungen die Arbeit als Cutter leicht gemacht, sagte er.

„Die Schauspieler haben einen wunderbaren Job gemacht. Nika King, Demetrius Grosse, Elizabeth Mitchell, bis zu all den anderen, jeder hat seine Aufgabe erfüllt. Wenn man großartige Leistungen hat, macht es das einfacher“, sagte Andalman. „Schon bald sagt einem der Film, was er will“, sagte er und beschrieb, wie sein Inhalt zum Leben erwachte.

Die Kostümbildnerin Ellen Falguiere erzählte von ihrem Ansatz, der mit Recherchen, der Durchsicht von Fotos, der Erstellung von Charaktertafeln und der Entwicklung einer Farbpalette für die Schauspieler begann. Da der Film in den 1990er-Jahren spielt, wollte sie diese Ära genau wiedergeben.

„Die Kinder kommen aus verzweifelten Situationen, also wollte ich sie mit alter Kleidung ausstatten“, sagte sie. Sobald die Kinder im Film adoptiert wurden, änderte sie die Farbpalette.

Das Bewusstsein schärfen

Die Schauspielerin Jen Lilley, die durch ihre Rolle in „Days of Our Lives“ (Zeit der Sehnsucht) bekannt wurde und selbst Pflege- und Adoptivmutter ist, nahm ebenfalls an der Premiere teil.

„Diese kleine Kirchengemeinde hat in einem Umkreis von 100 Meilen (ca. 161 km) jedes Kind aus einer Pflegefamilie adoptiert“, sagte sie über die wahre Geschichte. „Der Film wird ein Licht auf die 429.000 Kinder werfen, die derzeit in den Vereinigten Staaten in Pflegefamilien untergebracht sind.“

Laut einem Bericht des Zentrums für die Rechte missbrauchter Kinder (Center for the Rights of Abused Children, früher Gen Justice) aus dem Jahr 2020 verschwinden jeden Tag etwa 55 Kinder aus dem US-Pflegesystem, und Kinder im Pflegesystem sind einem größeren Risiko ausgesetzt, in den Sexhandel gezwungen zu werden.

„Die Regierung ist ein schrecklicher Elternteil“, sagte Lilley. Sie wurde emotional und sagte: „Wenn man Jesus wirklich liebt, dann hat er auf die Gebrochenheit geschaut. Er hat kein Auge zugedrückt“.

Der Film soll am 4. Juli in die US-Kinos kommen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Angel Studios Film ‘Sound of Hope: The Story of Possum Trot’ Premieres in Los Angeles“. (deutsche Bearbeitung jw)