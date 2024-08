Antonín Kammel: Instrumentalwerke in London

Antonín Kammel (1730–1784) war ein Komponist und Geiger aus Böhmen. Von ihm stammt diese Sonate I in D-Dur, Op.1 aus dem Jahr 1766. Es spielen Paul Luchkow (Violine), Sam Stadlen (Viola da Gamba) und Michael Jarvis (Fortepiano).

1. Andante 0:00



2. Allegro 7:35

Antonín Kammel war ein bedeutender Geiger und Komponist der Klassik. Er wurde am 21. April 1730 in Běleč geboren und starb am 5. Oktober 1784 in London.

Seine musikalische Ausbildung erhielt er von 1746 bis 1751 am Patres-Piares-Kolleg in Slaný, später studierte er von 1751 bis 1753 Philosophie und Recht an der Prager Universität. Als er beschloss, sein Leben der Musik zu widmen, schickte ihn Graf Vincent von Waldstein nach Padua, um bei Giuseppe Tartini zu lernen.

Viele Konzertreisen führten ihn als Solist nach England. Er war dafür bekannt, dass er Adagios in feiner, gefühlvoller Weise vortrug. 1765 siedelte Kammel nach London über, wo er sich schnell sowohl als Interpret als auch als Komponist etablierte.

Er war in der Musikszene aktiv und arbeitete mit bekannten Persönlichkeiten wie Johann Christian Bach und Carl Friedrich Abel zusammen. Zudem arbeitete er auch als Holzverkäufer für Schiffsmasten im Auftrag des Grafen Waldstein – seine Kindheit als Sohn eines Försters wirkte nach.

Aus seiner Feder stammen ausschließlich Instrumentalwerke, meist für Streicher: Violinsonaten, Duos, Streichtrios, Quartette und Violinkonzerte sowie Sinfonien und Divertimenti, bei denen er auch Blasinstrumente einsetzte.

Am 20. Januar 1768 heiratete er Ann Edicatt, mit der er zwischen 1770 und 1779 sechs Kinder hatte. Zu seiner Zeit war er ein sehr erfolgreicher Komponist, wie die Anzahl der von ihm veröffentlichten Werke und deren zahlreiche Neuauflagen zeigen. Die meisten seiner Werke wurden zwischen 1770 und 1777 in London, Paris, Amsterdam, Den Haag und Berlin veröffentlicht.