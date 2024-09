Antonio Vivaldi: Ein Konzert mit Viola d’amore

Antonio Vivaldi (1678-1741) war ein Komponist und Geiger des Barock. Er komponierte neben vielem anderen das Cellokonzert in a-Moll RV418. Hier gespielt vom Kroatischen Barock-Ensemble mit Ryo Terakado am Violoncello.

Allegro Largo Allegro

<span data-mce-type=„bookmark“ class=„mce_SELRES_start“></span>

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Video von Youtube angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um das Video anzusehen.

Mancher nennt das Instrument von Ryo Terakado eine Viola Pomposa, eine Viola d’amore oder auch Violoncello da Spalla. Vivaldi lehrte in der Zeit, in der er als Musiklehrer am Waisenhaus in Venedig arbeitete, nicht nur Violine, sondern auch Violoncello und Viola d’amore.

Das Konzert selbst dürfte nach 1720/1724 in Turin entstanden sein. Es zeichnet sich durch seinen für Vivaldis Stil typischen lebendigen und ausdrucksstarken Charakter aus.

Es spiegelt die reiche Musiklandschaft des Barock wider, in der Virtuosität und emotionale Tiefe in der Musik einen hohen Stellenwert hatten.