Viele spielen es – doch welche Sportart steckt hinter „Mintonette“?

Von baggern, pritschen und blocken bis Ass, Hecht und Pfannkuchen: „Mintonette“ ist eine vielseitige Sportart. Viele Menschen ahnen jetzt bereits, welcher Mannschaftssport sich unter dieser alten Bezeichnung versteckt.

Mintonette ist weltweit betrachtet die fünftbeliebteste Sportart – noch vor Tischtennis, Basketball und Handball. Es kann sowohl im Freien auf Wiesen und am Strand, als auch in einer Halle gespielt werden. Benötigt werden nur ein Ball, ein Netz und bis zu sechs Mitspieler pro Mannschaft. Mit all diesen Hinweisen dürfte die gesuchte Sportart nun bekannt sein: Volleyball.

Vom Basketball zum Volleyball

Als Geburtsstunde und Wiege des Volleyballs gilt das Jahr 1895 in den USA. 25 Jahre zuvor wurde William George Morgan, der Erfinder des Volleyballs, als Sohn eines Bootsbauers in Lockport (New York) geboren.

Die damals neue Wasserstraße am Eriekanal kurbelte die Wirtschaft der USA an und der ständige Schiffsverkehr bedeutete für die Familie Morgan harte, aber gut bezahlte Arbeit. Sobald William George Morgan alt genug war, half er im Betrieb seines Vaters mit. Wegen der körperlichen Anforderungen im Bootsbau entwickelte sich Morgan zu einem starken jungen Mann. Ganz nebenbei war er auch sehr talentiert in der Leichtathletik.

Seine schulische Laufbahn führte ihn schließlich 1891 nach Massachusetts, wo er die Schule von D.L. Moody, einem einflussreichen christlichen Evangelisten, besuchte. Moody war zudem in einem christlichen Verein für junge Männer (kurz YMCA), der Morgans Leben stark beeinflussen sollte.

Als Morgan zum College ging, traf er auf James Naismith, einen YMCA-Sportlehrer und Erfinder des Basketballs. Naismith war von Morgans sportlichen Fähigkeiten beeindruckt und konnte ihn überzeugen, ein paar Jahre lang Football zu spielen.

Die Erfindung einer gewaltfreien Sportart

Nach seinem Abschluss wurde er schließlich Leiter des Sportunterrichts in Holyoke, Massachusetts. Dort stellte er fest, dass Basketball für ältere und gesundheitlich angeschlagene Spieler viel zu anstrengend war. Außerdem waren ihm viele Sportarten zu „gewalttätig“. Da begann William George Morgan zu tüfteln.

Er hatte bereits zahlreiche Sportarten selbst ausgeübt und kannte deren Vor- und Nachteile. Also beschloss er, ein eigenes Spiel zu entwickeln, das eine Reihe von Sportarten in sich vereint. Als Vorlage dienten ihm dabei neben Handball und Baseball auch Tennis und Basketball.

Auf der Suche nach einem geeigneten Spiel kam mir Tennis in den Sinn, aber dafür brauchte man Schläger, Bälle, ein Netz und andere Ausrüstung, also schied es aus – aber die Idee mit dem Netz erschien mir gut“, erinnerte sich Morgan.

„Wir brachten es auf eine Höhe von etwa 1,98 Metern über dem Boden an, knapp über dem Kopf eines durchschnittlichen Mannes. Aber wir brauchten noch einen Ball. Wir versuchten es unter anderem mit der Ballblase eines Basketballs [also ohne die äußere Lederhülle], aber diese war zu leicht und zu langsam. Deshalb versuchten wir es mit dem Basketball selbst, der aber zu groß und zu schwer war“, so Morgan.

Ein anderer Sportgigant der damaligen Zeit, A. G. Spalding, löste das Problem mit dem Ball. Als Hersteller von Sportgeräten entwickelte Spalding kurzerhand den passenden Ball. Dieser bestand aus Leder mit einer Gummiblase von etwa 63,5 Zentimeter Umfang und wog 255 bis 340 Gramm. Zum Vergleich: Ein heutiger, für den offiziellen Spielbetrieb zugelassener Hallenvolleyball hat laut Reglement einen Durchmesser von 65 bis 67 Zentimeter und ein Gewicht von 260 bis 280 Gramm.

Mehr Spieler, weniger Regeln

Mintonette alias Volleyball etablierte sich schnell in den Turnhallen der USA. Einige der Regeln änderten sich im Laufe der Zeit, wie der Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig auf dem Spielfeld befinden durften. Während heute maximal sechs Spieler pro Team gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen dürfen, gab es damals keine festgelegte Spielerzahl. Wer wollte, konnte mitspielen.

Außerdem war die Anzahl der aufeinander folgenden Berührungen durch ein Team ebenfalls nicht im Regelwerk notiert. Im heutigen Hallenvolleyball dürfen beispielsweise nur drei Ballkontakte – ein Block ausgenommen – erfolgen, während 1895 so oft gespielt werden konnte, wie man wollte.

Aber nicht nur das Netz hing niedriger und es machten mehr Spieler mit, sondern auch das Spielfeld war kleiner: Während die Maße damals noch 7,62 × 15,24 Meter betrugen, ist das Spielfeld in der Halle heute 9 × 18 Meter groß. Machte ein Spieler beim Aufschlag, auch Angabe oder Aufgabe genannt, einen Fehler, durfte er es – wie im Tennis – noch einmal versuchen. Das ist heute anders.

Die erste Vorführung 1896 war ein voller Erfolg. Dennoch schlug man vor, etwas grundlegend zu ändern: den Namen des Spiels. Da das Ziel des Spiels darin bestand, den Ball über das Netz hin und her zuschlagen, sollte es „Volleyball“ genannt werden. 1915 brachten US-amerikanische Soldaten schließlich das Spiel nach Europa.

Beginn eines Siegeszuges

Um 1900 hatte Morgan den YMCA verlassen, um in der Elekroindustrie Karriere zu machen. Aber der Einfluss, den er in der Sportwelt hinterließ, blieb. So wie Naismith mit dem Basketball ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen hat, so hat Morgan den Volleyball geprägt.

Im Jahr 1985 – 90 Jahren nach der Erfindung des Volleyballs – nahm der Internationale Volleyballverband William George Morgan als erstes Mitglied der „Volleyball Hall of Fame“ auf. Jahrzehnte vor seinem Tod im Jahr 1942 wünschte sich Morgan, dass Volleyball „weiterhin von Nutzen sein wird“ – und das ist es.

Heute spielen weltweit etwa 800 Millionen Menschen Volleyball, das seit 1964 eine olympische Sportart ist. Der populäre Ableger „Beachvolleyball“, der 1930 an den Stränden Kaliforniens entstand, wurde 1996 zur olympischen Sportart ernannt.

Volleyball stärkt Körper, Charakter und Teamgeist

Obwohl viele Menschen Volleyball als leichte Freizeitbeschäftigung sehen, ist es ein anspruchsvolles Spiel. So schult es besonders die Hand-Augen-Koordination, das allgemeine Ballgefühl sowie Schnelligkeit und Geschicklichkeit.

Außerdem ist mit Springen, Schlagen und Laufen der gesamte Körper in Bewegung und verlangt viel Arm- und Beinkraft. Es kräftigt dabei nicht nur den Körper, sondern stärkt auch das Herz-Kreislauf- und Atmungssystem. Volleyballer, die auf Wettbewerbsniveau spielen, verbrennen bereits in einer halben Stunde 120 bis 180 Kalorien.

Aber auch gesellschaftlich und charakterlich hat Volleyball einen positiven Effekt. So ist bei keinem anderen Mannschaftssport der Teamgeist so wichtig wie hier, denn starke Alleingänge führen selten zum Erfolg. Vielmehr gilt es, Vertrauen in seine Mitspieler zu haben, dass sie die Bälle in ihrem Aufgabenbereich bekommen. Der Handschlag nach einem beendeten Spiel oder einem Seitenwechsel gilt zudem als respektvolle Geste gegenüber der gegnerischen Mannschaft.

(Mit Material von The Epoch Times.)