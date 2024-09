Stefan Raab kehrt mit Boxkampf gegen Regina Halmich ins Fernsehen zurück

Nach fast neun Jahren Pause will der Fernsehmoderator und Entertainer Stefan Raab am Samstag (20.15 Uhr) auf den Bildschirm zurückkehren. Der 57 Jahre alte Raab tritt dazu in Düsseldorf zu einem vom Privatsender RTL übertragenen Boxshowkampf gegen die 47-jährige frühere Boxweltmeisterin Regina Halmich an. Es ist das dritte Mal, dass Raab und Halmich gegeneinander boxen. Die beiden vorherigen Kämpfe gewann Halmich.

Raab hatte sich im Dezember 2015 aus dem Fernsehen zurückgezogen. Es gibt Spekulationen, dass auf die Show am Samstag weitere Produktionen folgen. Einem Medienbericht zufolge soll Raabs Produktionsfirma mit RTL Verträge über Aufträge in Höhe von 90 Millionen Euro geschlossen haben. Inwieweit Raab vor die Kamera zurückkehrt, ist aber offen. (afp)