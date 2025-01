2025 ist da: Neun Tonnen Feuerwerk und eine Friedensbotschaft aus dem Krieg

Mit Feiern und Feuerwerken haben Menschen in zahlreichen Ländern das neue Jahr eingeläutet. Als eine der ersten Nationen weltweit begrüßten wie immer die Australier das Jahr 2025 mit einem spektakulären Feuerwerk in der Metropole Sydney. In Berlin feierten zehntausende Menschen am Brandenburger Tor unter dem Motto „Willkommen 2025“. In der syrischen Hauptstadt Damaskus starteten die Menschen nach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg und dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad hoffnungsvoll ins neue Jahr.

In Sydney wurden neun Tonnen Feuerwerk verschossen. Am malerischen Hafen der australischen Metropole versammelten sich wie jedes Jahr tausende Menschen zu einer riesigen Party.

Das Jahr 2024 hatte viele schwierige Momente für die Menschheit gebracht – der Ukraine-Krieg dauerte unvermindert an, zwischen Israel und den Palästinensern gab es keine dauerhafte Waffenruhe, der Konflikt griff vielmehr noch auf den Libanon über.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte in seiner Neujahrsbotschaft an, dass sein Land im Jahr 2025 „alles“ für eine Beendigung des Krieges tun werde. „Möge 2025 unser Jahr sein. Das Jahr der Ukraine. Wir wissen, dass uns der Frieden nicht geschenkt wird, aber wir werden alles tun, um Russland zu stoppen und den Krieg zu beenden“, sagte Selenskyj.

2024, ein Jahr der Wahlen

Es war auch ein Jahr der Wahlen, Millionen gingen in über 60 Ländern zur Wahl, darunter in Russland und den USA. Wladimir Putin und Donald Trump wurden jeweils zum Präsidenten ihrer Länder gewählt.

Hoffnung gab es in Syrien, wo die brutale Herrschaft Assads im Dezember beendet wurde – allerdings ist die Unsicherheit groß, wie es mit den neuen islamistischen Machthabern weitergehen wird.

Lesen Sie auch Epoch Times’ Rückblick auf das Jahr 2024

In Georgien gingen am Silvesterabend erneut zehntausende Menschen zu Protesten gegen die Regierung auf die Straße. In der Hauptstadt Tiflis trafen sich am Dienstag am 34. Tag in Folge Demonstranten vor dem Parlament, zahlreiche von ihnen schwenkten Flaggen der EU und Georgiens.

Für das Jahr 2025 wird vermutlich der Amtsantritt von Trump im Januar prägend sein. Und in Deutschland stehen nach dem Platzen der Ampel-Koalition im Februar Wahlen an – und eine neue Regierung wird dann die Geschicke des Landes lenken

Deutschland begrüßt das neue Jahr 2025

In Berlin fand unter dem Motto „Willkommen 2025“ erneut eine Großveranstaltung am Brandenburger Tor statt. Zehntausende feiern dort. Bundesweit gab es vielerorts um Mitternacht ein buntes Feuerwerk. Menschen lagen sich in den Armen und tauschten gute Wünsche aus.

Unter dem Eindruck des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg kurz vor Weihnachten und den Übergriffen auf Einsatzkräfte in den vergangenen Silvesternächten gab es hohe Sicherheitsvorkehrungen. Allein in der Hauptstadt Berlin sind Tausende Polizisten im Einsatz.

In vielen Kommunen gelten zudem Böllerverbotszonen, um Brände zu verhindern und Menschen zu schützen. Dennoch rechnen die Feuerwehren und Rettungsdienste wieder mit vielen Einsätzen zum Jahreswechsel.

Fünf Tote, mindestens 330 Festnahmen

In Berlin wurden nach einer ersten Bilanz der Polizei rund 330 Menschen festgenommen. 13 Polizisten wurden demnach verletzt, einer von ihnen schwer. Der Beamte musste noch in der Nacht operiert werden, nachdem er von einem Feuerwerkskörper getroffen worden war.

Bundesweit endete die Silvesternacht für mindestens fünf Menschen tödlich. Bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern starben ein 24-Jähriger in Nordrhein-Westfalen, zwei Männer im Alter von 45 und 50 Jahren in Sachsen sowie ein 20-Jähriger in Hamburg. Ein weiterer Mensch wurde in der Nacht im Norden von Brandenburg tödlich verletzt.

Wegen starker Winde war vor allem im Norden Vorsicht beim Feuerwerk geboten. Der Deutsche Wetterdienst warnte von der Mitte Deutschlands bis in den Norden vor Sturmböen. Trotz stürmischen Wetters hielten sich zum Beispiel in Hamburg viele Menschen an den Landungsbrücken auf. (afp/dpa/red)