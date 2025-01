ARD schaltet Fernsehsender ab: Wie kann man sie dennoch weiter empfangen?

Wundern Sie sich nicht, dass ab heute ihr Fernseher beim gewohnten Auswählen der ARD oder der Dritten Programme eine Infotafel mit Begleitton zeigt. Ihr Gerät ist nicht defekt, womöglich aber zu alt. Denn am 7. Januar wurde die Ausstrahlung der genannten Sender in SD-Qualität (Standard Definition in 720×576 Pixeln) eingestellt.

Warum sind ARD oder die Dritten Programme ab heute nicht mehr zu empfangen?

Alle Sender können weiter empfangen werden, nur nicht mehr in SD-Qualität. Die Ausstrahlung in dieser Auflösung wird nach 26 Jahren beendet. Ab sofort wird Das Erste und alle Dritten Programmen nur noch in HD-Qualität gesendet.

Welche Sender sind betroffen?

Betroffen sind nur die SD-Varianten von Das Erste und den Dritten Fernsehprogrammen der Landesrundfunkanstalten BR, hr, MDR, NDR, Radio Bremen, rbb, SR, SWR und WDR und das vorwiegend bei Zuschauern, die ihr Programm über Satelliten empfangen.

Doch auch einige Kabelfernsehanbieter haben angekündigt, die genannten Sender ab dem 7. Januar auch nur noch in HD-Qualität auszustrahlen. Bei Fragen können Sie sich an ihre Kabelnetzbetreiber wenden.

Was kann ich machen, um ARD und die Dritten Sender wie gewohnt zu empfangen?

In den meisten Fällen genügt ein Umprogrammieren der Senderliste, sodass über den Sendersuchlauf die genannten Sender in HD-Qualität gesucht werden, um sie dann auf den gewohnten Sendeplätzen abzuspeichern. Denn die HD-Sendeplätze befinden sich oftmals weiter unten.

Sollte kein HD-Sender über den Sendersuchlauf gefunden werden oder steht bereits fest, dass das TV-Gerät nicht HD-fähig ist, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie kaufen sich einen HD-Receiver, der an das alte Fernsehgerät angeschlossen werden kann, oder Sie kaufen sich gleich ein neues HD-fähiges TV-Gerät.

Wer die genannten Sender bereits in HD-Qualität nutzt, braucht gar nichts zu tun.

Womit wird die Abschaltung begründet?

Laut Jörg-Peter Jost vom „Hessischen Rundfunk“ seien die meisten Kunden bereits auf HD-Geräte umgestiegen. „Es ist nur noch eine verschwindend kleine Gemeinde, die SD-TV-Programme schaut“, berichtete er der „tagesschau“.

Dadurch sei ein „krasses Missverhältnis“ bei den Kosten gegenüber dem Nutzen von SD-Fernsehen entstanden. Mit der Abschaltung könne die ARD nun einige Millionen Euro pro Jahr einsparen.

Betrifft dies auch die Privatsender?

Die großen deutschen Privatsender sind laut Umfrage der Deutschen Presse-Agentur alle noch auf absehbare Zeit in SD zu empfangen. „Sie können unsere Sender auf alle Arten sehen – SD und HD. Und das bleibt noch lange so“, sagte ein Sprecher der Senderfamilie ProSiebenSat.1.

Und der TV-Konzern RTL betonte: „Alle Free-TV-Sender von RTL Deutschland (RTL, RTLup, Nitro, Vox, VOXup, ntv, Super RTL, RTLzwei und Toggo plus) sind sowohl in SD als auch in HD verfügbar. Eine SD-Abschaltung ist auf absehbare Zeit nicht geplant.“

(Mit Material der Nachrichtenagenturen)