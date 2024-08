Ausgebüxter Affe hält Polizei am Bodensee gut 24 Stunden in Atem

Das Tier war am Freitagmittag von verblüfften Autofahrern an einer Bundesstraße nahe dem Bodensee entdeckt worden, wie die Polizei in Ravensburg mitteilte. Den herbeigerufenen Einsatzkräften sowie Mitarbeitern des Affengeheges gelang es jedoch nicht, das Jungtier anzulocken, auch nicht mit Futter.

Stattdessen verkrümelte sich der Affe den Angaben zufolge in ein Waldstück nahe der Ortschaft Oberuhldingen und war zunächst nicht mehr zu sehen. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise und warnte zugleich davor, sich dem Tier zu nähern.

Erst am Samstagmittag gelang es Mitarbeitern des Affengeheges nach einem Hinweis auf eine erneute Sichtung, den jungen Affen einzufangen. Das Tier war „übermüdet, ansonsten aber wohlauf“, wie die Polizei weiter mitteilte. (afp)