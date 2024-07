Auto erfasst Fußgänger an Ampel in Seoul – mindestens neun Tote

Sechs Menschen starben noch am Unfallort, wie die Feuerwehr nach dem Unfall am Montagabend mitteilte. Drei weitere Menschen seien im Krankenhaus gestorben. Die Polizei meldete zudem vier Verletzte.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, der 68-jährige Autofahrer sei in die falsche Richtung gefahren und erst mit zwei anderen Fahrzeugen kollidiert, bevor er die an einer Ampel wartenden Fußgänger erfasst habe. Die Polizei nahm den Fahrer fest. Sie will nun klären, ob der Mann unter Drogen oder Alkohol stand und warum er plötzlich beschleunigte. (afp)