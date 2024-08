Balkon abgebrochen: Sechs Menschen verletzt

Beim Absturz eines Balkons sind in Hamburg am Abend sechs Menschen verletzt worden. Ein etwa 30 Jahre alter Mann habe lebensbedrohliche Blessuren erlitten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwei weitere Menschen seien mittelschwer und drei leicht verletzt worden. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall im Stadtteil Langenhorn habe sich gegen kurz nach 21:30 Uhr ereignet. Wie es dazu kommen konnte, ist noch völlig unklar. Der Balkon sei am 3. Stockwerk eines Mehrfamilienhauses aus den 60er oder 70erJahren angebracht gewesen.

Er sei nicht komplett nach unten gestützt, sondern quasi um 90 Grad nach vorne abgeklappt und hänge immer noch an der Gebäudefassade.

Wohnungen geräumt

Alle sechs Menschen auf dem Balkon, fünf Männer und eine Frau, seien auf die Erde gestürzt. Die Wohnungen an der betroffenen Seite des Hauses seien geräumt worden, sagte der Feuerwehrmann. Statiker müssten nun überprüfen, wie weiter vorgegangen werden könne.

Um an die Abgestürzten zu gelangen, mussten die Helfer demnach zunächst Zäune und Büsche entfernen. Während des Einsatzes im Stadtteil Langenhorn bestand zudem die Gefahr, dass sich die Balkonplatte aus der verbliebenen Verankerung lösen und abstürzten könnte.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk waren mit rund 60 Helfern im Einsatz. (afp/red)