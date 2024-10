350 Feuerwehrleute im Einsatz: Großbrand in Lagerhallen in Niedersachsen

Im niedersächsischen Bardowick sind Lagerhallen einer Entsorgungsfirma in Brand geraten. Die Polizei in Lüneburg warnte am Sonntag vor „extremer Rauchentwicklung“. Aus noch unbekannter Ursache sei am Sonntagmorgen Müll in Brand geraten, vermutlich handle es sich um Verpackungen.

Das Feuer habe dann auf benachbarte Hallen und ein Verwaltungsgebäude übergegriffen. Als die Feuerwehr eintraf, habe der Gebäudekomplex bereits voll gebrannt. Mehr als 350 Feuerwehrmänner aus dem gesamten Landkreis seien im Einsatz, erklärte die Polizei. Der Sachschaden werde nach ersten vorsichtigen Schätzungen im Millionenbereich liegen. (afp/red)