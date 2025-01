36-Jähriger zerstört Gedenkkränze an Holocaust-Mahnmal in Berlin

Ein 36-Jähriger hat am Holocaust-Mahnmal in Berlin mehrere Gedenkkränze zerstört. Wie die Polizei in der Hauptstadt am Freitag mitteilte, zerpflückte der Mann am Donnerstagabend die abgelegten Kränze und verteilte sie auf Gehweg und Straße.

Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sowie ein 75-jähriger Passant versuchten demnach, den Verdächtigen dabei aufzuhalten. Dabei griff er sie an, beleidigte und bespuckte sie.

Außerdem soll der Tatverdächtige laut Polizei bei dem Vorfall auf mehrere an einer Ampel wartende Autos eingeschlagen haben. Alarmierte Polizisten nahmen den Mann schließlich fest. Im Einsatzwagen habe der 36-Jährige geschrien und einen Polizisten bespuckt, hieß es weiter.

Verdächtiger in psychiatrischer Abteilung

Wegen Verdachts auf Drogen- und Alkoholkonsums kam der 36-Jährige in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen.

Die von dem Mann zerstörten Kränze waren anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am Montag am Holocaust-Mahnmal abgelegt worden.

Das Mahnmal nahe des Brandenburger Tors und des Bundestags erinnert an die etwa sechs Millionen Juden, die während der Naziherrschaft ermordet wurden. Es ist der zentrale Holocaust-Gedenkort in Deutschland. (afp)