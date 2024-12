42-Jähriger bei Säureanschlag lebensgefährlich verletzt

In Kaarst ist ein 42 Jahre alter Mann Opfer eines Säureanschlags geworden. Das Tatopfer habe bei der Attacke am späten Mittwochabend lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Das teilte die Polizei in Neuss am Donnerstag mit. Der Mann sei in eine Spezialklinik gekommen.

Der Mann habe sich neben seinem Auto auf einem Parkplatz befunden, als ein bislang unbekannter vermummter Angreifer auf ihn zugegangen sei und ihn mit einer Flüssigkeit übergossen habe.

Anschließend sei der Tatverdächtige in unbekannte Richtung geflohen. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei erfolglos verlaufen. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. (afp/red9