51-Jähriger bei Polizeieinsatz in Wohnung in Nürnberg erschossen

Im bayerischen Nürnberg hat die Polizei einen Mann erschossen, der zuvor seine Lebensgefährtin mit einem Messer bedroht haben soll.

Die Beamten seien am Samstagvormittag zu einem Streit in einer Wohnung gerufen worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Als die Streife an dem Mehrfamilienhaus angekommen sei, habe sie die Hilferufe einer Frau gehört.

Die Beamten klingelten. Da niemand öffnete, traten sie die Tür ein. In der Wohnung habe ein 51-Jähriger seine 41 Jahre alte Partnerin mit einem Messer aus nächster Nähe „massiv bedroht“, erklärte die Polizei. Der Mann habe das Messer auch auf mehrfache Aufforderung der Beamten hin nicht weggelegt.

Ein Polizist habe schließlich geschossen. Der 51-Jährige sei so schwer verletzt worden, dass er noch in der Wohnung starb. Ob der Polizist seine Waffe rechtmäßig einsetzte, wird nun vom Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ermittelt. (afp/red)