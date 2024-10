57-Jährige im Emsland tödlich verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

In der niedersächsischen Gemeinde Dörpen ist am Samstagabend nach Polizeiangaben eine 57-Jährige in einem Wohnhaus mit einem „unbekannten Gegenstand“ tödlich verletzt worden. Zu dem Tötungsdelikt im Landkreis Emsland sei es am Samstagabend gegen 18.00 Uhr gekommen, erklärte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. Einige Stunden später sei ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Die Ermittlungen gingen weiter, hieß es. Die Polizei rief Zeugen dazu auf, verdächtige Beobachtungen vom Tatabend zu melden. (afp/red)