Attacke auf offener Straße: Frau in NRW lebensgefährlich verletzt

In Mülheim an der Ruhr ist eine 42-jährige Frau unvermittelt auf offener Straße von einem Mann attackiert und lebensgefährlich worden.

Der 40-jährige mutmaßliche Angreifer schlug die Frau nieder und verletzte sie mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf, wie die Polizei in Essen am Montag mitteilte. Der Angreifer flüchtete, wurde später aber festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft.

Den Angaben zufolge schlug der Angreifer die Frau am Samstagabend in der Nähe einer U-Bahnstation nieder und trat auf sie ein, als sie am Boden lag. Rettungskräfte brachten das Opfer in ein Krankenhaus.

Laut Polizeiangaben ist sie inzwischen außer Lebensgefahr. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

Dem 40-Jährige werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. (afp/red)