Auto fährt über Kirmes – zwei Verletzte und ein Fahrer auf der Flucht

Ein Auto ist im nordrhein-westfälischen Soest über eine Kirmes gefahren und hat dabei zwei Menschen verletzt. Hinweise auf ein Anschlagsgeschehen ergaben sich nicht, wie die Polizei in Soest am Freitag mitteilte. Der Wagen war am späten Donnerstag auf den städtischen Marktplatz gefahren, wo die Soester Allerheiligenkirmes stattfand. Bei dem Versuch, das Auto zu stoppen, wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Wie die Polizei weiter erklärte, befuhr der Fahrer den Bereich der Allerheiligenkirmes mit mäßiger Geschwindigkeit und versuchte offenbar, den Menschen auszuweichen. Der zunächst flüchtige Fahrer konnte in der Nähe von der Polizei festgenommen werden. Das Auto wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. (afp/red)